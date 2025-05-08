الرئيس السيسى يصل مقر الكرملين

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وقال السفارة فى بيان لها: "نرحب ترحيبا حارا بوصول فخامة السيد الرئيس المصري الموقر عبد الفتاح السيسي إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وتستقبله روسيا كصديق قديم وعزيز".

القاهرة - سامية سيد - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك وفقا لنبأ عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية