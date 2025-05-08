شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يعلن عدم طرح 11 سيارة بالأسواق حفاظا على سلامة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن جهاز حماية المستهلك انه يتابع عن كثب كل ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي، وأمن وسلامة المواطنين اولوية قصوي وانه في ضوء ما تم رصده ومُتابعته علي وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن حادث التصادم الواقع بمعرض سيارات شركة الليثي للاستيراد والتصدير بميدان محمد زكي - بالقطامية " ، جراء اصطدام إحدي شاحنات النقل بسيارات جديدة من طرازات (نيسان / ام جي / بايك / هيونداي / شيري / كيا / سيات .



وأوضح الجهاز فى بيان انه تم مخاطبة واستدعاء شركة الليثي للاستيراد والتصدير ، للإفادة عن الحادث وموقف السيارات التالفة جراء هذه الواقعة، وإمدادنا بكافة البيانات المُتعلقة بالسيارات محل الحادث ، وعلي الفور، قامت الشركة بمخاطبة الجهاز، وتوضيح أنه لن يتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخري بأي شكل من الأشكال على أنها سيارات جديدة وعددها 11 سيارة ، وأرقام الشاسيه الخاصة بكل سيارة محل الحادث، وبيانتهم كالآتى:

نيسان صني لون "اسود" موديل 2026 شاسية رقم 180428

نيسان قشقاي لون "فيراني" موديل 2025 شاسية رقم 146032

نيسان اكس تريل لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 10776

نيسان اكس تريل لون "اسمنتي" موديل 2025 شاسية رقم 3420

لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 22142Rx5 ام جي

بايك اكس 7 لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 183355

بايك اكس 55 لون "أحمر" موديل 2025 شاسية رقم 169048

هيونداي توسان لون "فضي" موديل 2025 شاسية رقم 559225

شيري تيجو 7 لون "كحلي" موديل 2025 شاسية رقم 210757

كيا اكسيد لون "ازرق" موديل 2025 شاسية رقم 209167

سيات اتيكا لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 6510630

وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لن يتم طرح هذه السيارات مرة أخري في السوق المصري أو يتم التعامل على هذه السيارات بإعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز، من قبل الشركة المالكة، بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا بهذا الشأن ، كما يؤكد رئيس الجهاز، أنه يتابع عن كثب كل ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي، مُشددا أنه لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات إستباقية من شأنها حماية أمن وسلامة المستهلكين والمتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهاز والتفاعل ، لكافة ما يتم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعى، لا سيما الوقائع المُتعلقة بسلامة المواطنين.