شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: قد نخفض الرسوم على الصين ولن تزيد على المستوى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه قد يخفض الرسوم الجمركية على الصين، مؤكدا "لن تزيد على المستوى الحالى".

يذكرأن، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة لم تدخل في مفاوضات تجارية مع الصين "حتى الآن"، مشيرًا إلى إمكانية الإعلان عن صفقات تجارية مع شركاء آخرين خلال الأيام المقبلة.

وقال بيسنت، أمام اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، "هناك 18 علاقة تجارية في غاية الأهمية، ونحن نتفاوض حاليًا مع 17 من هؤلاء الشركاء التجاريين.. وبالنسبة للصين، لم ندخل في مفاوضات معها حتى الآن"، حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وأضاف أنه يتوقع أن يتم خفض التعريفات الجمركية المفروضة على واشنطن، بالإضافة إلى خفض الحواجز غير الجمركية ومنع التلاعب بالعملة ودعم الاستثمار الرأسمالي.

وتوقع بيسنت إمكانية الإعلان عن صفقات تجارية مع بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التعليقات تضفي بعض الوضوح بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، إلى أن المناقشات التجارية مع الصين تجرى على مستويات مختلفة، وهو ما نفته بكين باستمرار، في حين قال مسؤولون صينيون مؤخرًا إنهم يعملون على تقييم المقترحات الأمريكية لبدء المحادثات.