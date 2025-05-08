شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعليم اليابانية: مصر تطبق النموذج اليابانى فى التعليم أفضل منا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت آبي توشيكو وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان، أن هناك نتائج إيجابية كبيرة فى تطبيق تجربة المدارس المصرية اليابانية بالتعليم المصرى، قائلة: "منبهرين بالنتائج الإيجابية الموجودة على أرض الواقع، أرى مصر تطبق النموذج اليابانى أفضل من اليابان نفسها".

جاء ذلك خلال استقبال المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وآبي توشيكو وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، في إطار زيارتها الأولى لمصر، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، حيث تأتي الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين في قطاع التعليم، والوقوف على ما حققته المدارس المصرية اليابانية من نجاحات في تطبيق أنشطة “التوكاتسو” وتنمية المهارات المتكاملة للطلاب.

واطلع الوزيران على مستوى الطلاب وكيفية مساهمة الدراسة فى هذه المدارس فى بناء الشخصية لدى الطلاب من خلال تطبيق أنشطة التوكاتسو التى تعمل على بناء شخصية متكاملة.

وتفقد الوزيران أيضا الصالة الرياضية، فضلا عن متابعة الشرح داخل الفصول الدراسية، حيث أشادا بشرح المنهج للطلاب مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والشاشات الذكية لترسيخ المعلومات لديهم.

وتابع الوزيران كذلك مجلس تلاميذ المدرسة والذي يضم عدد ٣٣ طالبا وطالبة والذي يقوم الطلاب خلاله بجلسات نقاشية لتنفيذ بعض الأفكار، حيث كانت الجلسة بعنوان "هيا نصمم مدونة لنجاحاتنا المدرسية هذا العام" لتدوين النجاحات الخاصة بالمدرسة، والاستفادة منها، ومشاركة الصفوف الأولى فى تنفيذها، وتمثل دور المعلم في تحديد طرق المناقشة والمحاور الرئيسية للتنفيذ.

كما تابع الوزيران تطبيق أنشطة "التوكاتسو"، والتي تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، وأشادا بالمستوى المتقدم لهذه الأنشطة، كما أجرى الوزيران حوارًا مع طلاب المدرسة، حول معرفتهم بالثقافة اليابانية، والمواد المفضلة إليهم، وعن حبهم للتعلم، وممارسة دور القيادة.