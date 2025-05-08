شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات تهز مطار مدينة جامو فى الجزء الهندى من إقليم كشمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزت انفجارات مطار مدينة جامو فى الجزء الهندى من إقليم كشمير، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأعلنت باكستان، أنها أسقطت 25 مسيرة إسرائيلية الصنع أطلقتها الهند.

من جانبها، أكدت الحكومة الهندية، التزام القوات المسلحة بعدم التصعيد شريطة أن يحترمه الجيش الباكستاني، متهمة إسلام أباد باستهداف أراضيها بصواريخ ومسيرات.

وحذر وزير الخارجية الهندى باكستان بقوله: "سنرد بشكل حازم للغاية على أي هجوم باكستاني".