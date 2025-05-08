شكرا لقرائتكم خبر عن على مدد الشوف قمح منور.. القمح بيتكلم مصرى على صفحات الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها فى الأرقام الكيرة التي يسجلها موسم حصاد القمح حتى الآن والذى يبشر بمحصول غير مسبوق.

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