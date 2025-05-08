تكريم رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال احتفالية كلية الحقوق بجامعة القاهرة

فى احتفالية مهيبة شهدتها أروقة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، اليوم الخميس تم تكريم المستشارعبد الراضى صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى – وزير العدل، فى حفل نظمته الجامعة لتكريم أبنائها من القيادات وكبار الشخصيات وأوائل الخريجين.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق – رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور محمد سامح عمرو – عميد كلية الحقوق، وعمرو موسى – رئيس رابطة خريجى جامعة القاهرة، ووزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

وشهد الحفل تكريم رموز القضاء المصرى وقيادات الجهات والهيئات القضائية من خريجى الجامعة، من بينهم المستشار عدنان فنجرى – وزير العدل، والمستشار بولس فهمى – رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب – رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار عبد الراضى صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وخلال مراسم التكريم، أعرب المستشار عبد الراضى صديق عن بالغ سعادته بهذا التكريم من جامعة القاهرة العريقة، وكلية الحقوق التى وصفها بأنها منارة للفكر والعلم فى مصر والعالم العربى، مثمنًا دورها الرائد والتاريخى فى صناعة الكفاءات القانونية والقضائية.

ويُذكر أن المستشار عبد الراضى صديق حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1977، وقد التحق بهيئة النيابة الإدارية عام 1978، وتدرج فى المناصب القضائية داخل الهيئة، حيث خدم فى العديد من النيابات الإدارية بمحافظة سوهاج، كما تم انتدابه لتدريس مادة القانون بالمعهد العالى للدراسات التجارية بسوهاج.

كما شغل مناصب إدارية مختلفة، منها إدارة النيابات الإدارية بنجح حمادى بمحافظة قنا، ونيابات طهطا وجرجا والمراغة بسوهاج، والنيابة الإدارية بقنا – القسم الثانى، بالإضافة إلى توليه إدارة فرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم المكتب الفنى بسوهاج، ومديرًا لفرع الدعوى التأديبية بسوهاج، حتى صدر القرار الجمهورى بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2024.

صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.