شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة رئيس جهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك يرافقه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بحملة رقابية مكبرة ومفاجأة علي الأسواق وذلك للتأكد من ضمان وفرة واتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة ، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وكذا القيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية ، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة.



بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز والمحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز وتفقدوا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة علي كافة مراكز ومدن المحافظة ، وأكدوا علي جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون حيال المخالفين ولا تهاون بشأن المخالفات المتعلقة بصحة وسلامة المواطن، وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد علي متابع توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة ، وضرورة متابعة السبع سلع الغذائية التي تهُم المواطنين.



كما تفقدا عددا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والإطمئنان علي توافر السلع الغذائية بأسعار مُخفضة للمواطنين ، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ، أخذاً في الإعتبار بلإعلان أسعار للسلع السبع وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن .

وخلال الجولة، اطمئنا علي وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، ورصدنا وفرة وإتاحة سلعية في العديد من السلع ، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار العديد من السلع الغذائية ، فضلا عن رصد العديد من الإنخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار بيض المائدة حيث وصل ل 125 للطبق الواحد وكذلك في سلعة السكر بسعر بيع للمستهلك 29 جنيه، والأرز بسعر بيع للمستهلك 23 جنيه.



كما تفقدا عددٍ من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار والأوزان المعلنة ، وتلاحظ خلال المرور علي العديد من الأفران إلتزام البعض بالبيع وفقاً للأسعار والأوزان المُعلنة ، وتم ضبط أحد المخابز يتلاعب بوزن وسعر البيع للمستهلك وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وإحالته للنيابة العامة .

و إلتقي رئيس الجهاز المحافظ ، بالمواطنين ، وحرصا على الإطمئنان علي وفرة السلع الغذائية وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن ، وأشاد المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة للسلع خاصة الأساسية ، مطالبين الدولة بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بالإضافة إلي معارض السلع الغذائية والتي تُعد مُتنفس لنا وتحقق التوازن في الأسواق؛ مطالبين الحكومة بإستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع.

وأسفرت جهود الجولة الميدانية والحملات الرقابية اليوم بالمحافظة، عن رصد العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المُنضبطة ومنها، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، ممارسة السلوك الخادع والإعلان المُضلل، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، التلاعب في أوزان وأسعار رغيف العيش السياحي والأفرنجي، وعلي الفور وجه رئيس جهاز حماية المستهلك مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر وإحالة االمخالفين للنيابة العامة.

وأكدا رئيس جهاز حماية المستهلك و المحافظ، على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط وأن الدولة واعية ولن نتهاون في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع ، مع التأكيد علي إنفاذ القانون، وإحالة المخالفين للنيابة العامة .

وفي سياق متصل أوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر،لا سيما المتابعة الميدانية للقرارت الصادر ة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

من جانبه أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي " أن هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهُم المواطن في المحافظة ، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعا ر العديد من السلع مؤكداً علي أن العديد من السلاسل التجارية قد إستجابت لمبادرات خفض الأسعار خاصة في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا في محافظة القليوبية، نتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية للمواطنين وكذا إقامة أسواق اليوم الواحد التي تُنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية .



وأشار المحافظ، إلي أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة، وثقة القيادة السياسية، وهناك اهتمام كبير من رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والإهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين، والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وفي نهاية الجولة أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس جهاز حماية المستهلك على هذه الزيارة ، مُثمناً دور الجهاز وجهوده الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط أسعار السلع فى الأسواق فى مختلف محافظات الجمهورية .



أشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بمستوي جاهزية الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مُتطلعا إلي توطيد أواصر التعاون مع الجهاز، في القيام بمهامه لضبط الأسواق وأسعار السلع بما يسهم في وفرة وإتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.