شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بقطر من معرض الدوحة: مصر ركيزة رئيسية فى المشهد الثقافى الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

شارك السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمعرض الدوحة الدولى للكتاب 2025، اليوم والذي انطلق تحت شعار “من النقش إلى الكتابة”، بحضور نخبة من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين.

وأكد السفير الشربيني في تصريحات لـ"الخليج 365" علي أهمية المشاركة المصرية المستمرة في هذا الحدث الثقافي المحوري، مشيرًا إلى أن الحضور المصري الواسع هذا العام، ممثلًا بعدد كبير من دور النشر، يعكس عمق العلاقات الثقافية بين مصر وقطر، ويجسد حرص القاهرة على تعزيز تواجدها في المحافل الثقافية الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير، أن الشعار الذي يحمله المعرض لهذا العام يُبرز تطور أدوات التعبير عبر العصور، ويعزز من قيمة المعرفة والثقافة في بناء المجتمعات، مؤكدًا أن مصر ترى في هذا المعرض منصة مثالية لتقريب الشعوب عبر الثقافة.

وخلال جولته في أروقة المعرض، تفقد السفير الأجنحة المصرية واطلع على أحدث الإصدارات الأدبية والعلمية، مشيدًا بالمشاركة النشطة لدور النشر المصرية، وبدورها في نشر الثقافة المصرية كقوة ناعمة مؤثرة في المنطقة.

كما شدد السفير الشربينى على أهمية دعم مبادرات القراءة وإتاحة الكتاب لمختلف الفئات العمرية، لافتًا إلى أن الحضور الثقافي المصري في المعرض يسهم في تعزيز انتماء الجالية المصرية في قطر، عبر الاطلاع على الكتب والصحف المصرية التي تربطهم بالوطن الأم.

وفي ختام تصريحاته، أشار السفير إلى التطلع المشترك بين القاهرة والدوحة لمزيد من التعاون الثقافي، مؤكدًا نجاح الفعاليات السابقة، مثل الأسبوع الثقافي المصري الذي نُظم فى يناير الماضى بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية، في تعميق التفاهم وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.