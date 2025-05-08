شكرا لقرائتكم خبر عن ‎سحب أكثر من 23 ألف عينة أبقار وجاموس وماعز واختبار أكثر من 14 ألف رأس والان مع تفاصيل الخبر

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جهودها الميدانية لرصد الأمراض الوبائية الحيوانية وتوسيع مظلة التحصينات الوقائية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر إبريل.

‎وقال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الزراعة للارتقاء بصحة الحيوان، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بالتوسع فى تنفيذ مبادئ "الصحة الواحدة"، والربط بين صحة الحيوان والإنسان والبيئة، مع استمرار العمل الميدانى فى جميع المحافظات لضمان أعلى درجات الحماية البيطرية وتقديم الخدمات للمربين فى كافة أنحاء الجمهورية.

‎وأوضح شاهين، أنه فيما يخص نشاط التقصى والتحصين ضد مرض البروسيلا، خلال ابريل الماضى، تم سحب 23701 عينة من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، كما بلغ إجمالى التحصينات المنفذة ضد البروسيلا بجميع العترات حوالى 9227 رأس.

‎وأشار إلى أنه على صعيد نشاط التقصى والتحصين ضد مرض السل، خلال ابريل، تم اختبار 14336 رأس من الأبقار والجاموس دون رصد أى حالة إيجابية، لافتا إلى انه فيما يتعلق بترخيص وتحصين الكلاب لحماية الصحة العامة، فقد بلغ عدد الكلاب المرخصة خلال إبريل حوالى 950 كلبا، كما تم تحصين حوالى 2005 كلبًا ضد الأمراض الفيروسية، ضمن الجهود الوقائية للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المشتركة.