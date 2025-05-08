شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف "درويش" للزراعة الآلية و"وائل سلام" للهيئة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارين وزاريين بتكليف كل من الدكتور هانى درويش للقيام بأعمال رئيس قطاع الزراعة الآلية بالإضافة إلى عمله، فضلا عن تكليف اللواء وائل محمود سليمان سلام بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية.

كما توجه "فاروق" بالشكر إلى كل من الدكتور عادل الأشقر، واللواء مهاب عبدالروؤف، على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم بالوزارة، متمنيا لهم دوام التوفيق.