شكرا لقرائتكم خبر عن إياتا تنظم ورشة عمل فى جدة لتعزيز مهارات الطيران المستقبلية ضمن رؤية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

عقد الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) ورشة عمل تدريبية استراتيجية فى جدة، جمعت عددًا من أبرز المؤسسات الأكاديمية، وعددًا من الشخصيات الرسمية، وأبرز اللاعبين فى صناعة الطيران فى المملكة العربية السعودية لاستكشاف كيفية تحسين جهود التدريب المستقبلية من أجل تلبية احتياجات القطاع المتطورة.

وأكدت الورشة، على أهمية تحديد المهارات المطلوبة والاحتياجات الحالية لضمان تزويد القوى العاملة بالتدريب اللازم، ودعم طموحات المملكة فى مجال الطيران وذلك فى إطار رؤية 2030.

وركزت الورشة على ثلاث مجالات:

1. التكيف مع التحول الرقمي: وذلك لضمان نجهيزالجيل الجديد من المهنيين فى القطاع لتلبية متطلبات صناعة الطيران المدفوعة بالتكنولوجيا التى تتطور بسرعة.

2. الاستثمار فى التدريب الأساسي: وذلك بهدف رفد الصناعة بالمواهب المحلية من خلال التعليم المبكر والتواصل.

3. تعزيز مهارات الطيران الأساسية: الحفاظ على التركيز على الكفاءات الأساسية مثل المعرفة التنظيمية والسلامة والمعايير التشغيلية.

وقالت تانيا شميدت، مديرة التدريب فى إياتا: "يعد قطاع الطيران واحدًا من أبرز محاور تحقيق رؤية 2030.ويعد بناء قوة عاملة مرنة مزودة بالمهارات الرقمية، وتستند إلى أفضل الممارسات العالمية أمرًا أساسيًا، وتمثل هذه الورشة خطوة مهمة فى موائمة أولويات التدريب فى المملكة، ولضمان معالجة الاحتياجات الحالية والمتطلبات المستقبلية".



وشملت المجموعة المشاركة فى ورشة العمل التدريبية الخطوط السعودية، والأكاديمية السعودية للطيران المدنى، وشركة الرياض للطيران، وتجمع مطارات الثانى، وأكاديمية الأمير سلطان للطيران، وجامعة القصيم، وشركة مطارات الرياض، وفلاى أديل والشركة السعودية للخدمات الأرضية وشركة كليات التميز.