شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مكتب المساعدة القانونية العمالية بمحكمة جنوب بنها الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة العمل الدولية، افتتاح مكتب المساعدة القانونية العمالية بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، ويأتى افتتاح هذا المكتب ثمرة للتعاون البنّاء بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية فى إطار مشروع "النهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا" (أضواء)، الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى، والذى استهدف تعزيز قدرات بلدان شمال إفريقيا على التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، وتبنى سياسات تعزز العمل اللائق.

وفى كلمته خلال الافتتاح، أكد المستشار طارق حربى مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة أن تأسيس مكاتب المساعدة القانونية العمالية يأتى انطلاقًا من حرص وزارة العدل على توفير خدمات قانونية مجانية وفعّالة للعمال وأصحاب العمل، بدءًا من تقديم الاستشارات القانونية مرورًا باستلام القضايا ومتابعتها، مع العمل على سرعة الفصل فيها بما يضمن حماية الحقوق العمالية والمصالح الاقتصادية للمواطنين.

من جانبه، أشاد المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أهمية تعميم هذه التجربة على مستوى محاكم الجمهورية، لا سيما فى ضوء صدور قانون العمل الجديد الذى وقّعه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا، والذى نص لأول مرة على إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية العمالية، كمكسب تشريعى غير مسبوق لضمان حقوق العمل.

وفى كلمته، أعرب إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن تقدير منظمة العمل الدولية لهذا الإنجاز المهم، مثمّنًا التعاون مع وزارة العدل، ومؤكدًا التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفنى اللازم لضمان استدامة هذه المبادرة وتعزيز جهود العدالة الاجتماعية فى مصر.

كما نوّه إلى الإنجازات التى تحققت فى إطار مشروع "أضواء"، والتى شملت: إعداد دليل قضائى حول معايير العمل الدولية وعلاقتها بالتشريع الوطنى، وإطلاق "أكاديمية القضاة" التابعة للمركز القومى للدراسات القضائية كمنصة تعليم إلكترونى رائدة، علاوة على إنشاء الاستوديو الرقمى للتدريب عن بُعد، وتنفيذ برامج تدريبية لقضاة المحاكم العمالية وموظفى مكاتب المساعدة القانونية على مستوى الجمهورية، وافتتاح مكتب مماثل بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية فى مستهل هذا العام الجاري.

من جانبه، وجه إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير العمل الشكر للمنظمة ووزارة العدل على التعاون البناء فى إطار مشروع أضواء وأننا الآن بالفعل نجنى ثمار هذا المشروع الواعد، بافتتاح أول مكتب للمساعدة القانونية بالمحكمة العمالية بعد صدور القانون الجديد، وهو تعاون فريد بين المنظمة ووزارة العدل ووزارة العمل وتجربة ناجحة يمكن تعميمها على كافة المحاكم خاصة وأن القانون الجديد يتضمن النص صراحة على انشاء مكاتب المساعدة القانونية لدعم طرفى علاقة العمل فى اقامة دعواهم القضائية.

كما أكد على أن الوزارة تعمل الآن على صياغة القرارات التنفيذية للقانون الجديد وطرحها للتشاور الثلاثى والحوار الاجتماعى، وستتضمن القواعد والاحكام التفصيلية لتنفيذ القانون الجديد مراعية معايير العمل الدولية بما يعزز من بيئة العمل، وتكافؤ الفرص، واحترام الحقوق.

وعبرت فالنتين أوفنلوخ مديرة المشروع بمنظمة العمل الدولية عن اعتزازها باستمرار الأثر الإيجابى للمشروع حتى بعد انتهاء مدته الرسمية، مشيرة إلى أن المبادرة انطلقت كمرحلة تجريبية فى عام 2017، وتم تنفيذها على مرحلتين حتى يناير 2025. واعتبرت افتتاح المكتب تأكيدًا ملموساً على نجاح المشروع واستدامة نتائجه، مشيرة إلى أنه بات يُستشهد به كنموذج يُحتذى به فى عدد من الدول الأخرى. كما أوضحت أن منظمة العمل الدولية تنسق حاليًا مع شركاء التنمية لضمان توفير الدعم المالى اللازم لاستمرارية هذه الجهود وتوسيع نطاق مكاتب المساعدة القانونية العمالية بما يسهم فى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال على مستوى الجمهورية.



