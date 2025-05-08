شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق يبحث مع اتحاد عمال الأردن تبادل الخبرات التعليمية والتدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى للخدمات، فى احتفالية عيد العمال، والتى اقامتها شركة للبترول أردنية، تحت رعاية وزير العمل الأردنى، الدكتور خالد البكار، وبحضور رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرسمية والنيابية والنقابية، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمات النقابية العمالية، وخلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية، وبدعوة كريمة من نقابة العاملين بالكهرباء الأردنية.

وخلال الفعاليات حرص الدكتور خالد البكار، وزير العمل الأردنى، على تكريم، هشام فؤاد، تقديرًا لدوره البارز فى تعظيم دور النقابة العامة للمرافق فى تعزيز العلاقات الثنائية على مستوى المنظمات النقابية فى ضوء العمل العربى المشترك.

وأثناء الزيارة حرص، "خالد الفناطسة" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، على عقدًا اجتماعًا مع، هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، والوفد المُرافق له، لبحث آليات التعاون وتعزيز التضامن العربى، وكذلك العلاقات الثنائية ما بين نقابتى "الكهرباء الأردنية" و"المرافق العامة المصرية"

وأكد"الفناطسة" على ضرورة العمل من أجل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون فى كافة المجالات بما يجمع البلدين من روابط اجتماعية وثقافية وتحديات إقليمية واقتصادية، مشددًا على اهمية التنسيق المشترك لتوحيد المواقف والخطوات المشتركة فى كافة المشاركات النقابية المختلفة، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين والدفاع عن قضاياهم وحقوقهم المشروعة.

فيما أكد "فخرى العجارمة" رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء، على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك، خاصة فى مجالات التبادل الثقافى والتعليمى والتدريبى، فضلًا عن تبادل الخبرات بين الجانبين، مشددًا على ضرورة توحيد كلمة صف النقابات العمالية العربية فيما يتعلق بالحقوق العمالية على مُستوى الوطن العربي.

ومن جانبه أعرب "فؤاد" عن سعادته بكرم الضيافة وحسن الاستقبال والحفاوة التى لمسها الوفد المصرى خلال زيارته، لافتًا إلى زيارته إلى شركات الكهرباء الاردنية بعمان وأربد والكرك، وتقديره للجهود البارزة والنشاط الكبير لقيادات الكهرباء الأردنية وما يجرى تنفيذه من مشروعات حالية وخطط مستقبلية، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذى تشهده الشركة، ومستوى التقدّم التقنى والإدارى الذى ينعكس إيجابًا على خدماتها.

وأكد "رئيس المرافق العامة" ترحيبه بتعزيز التعاون والعمل المشترك بين النقابتين من خلال، عقد الفاعليات وورش العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين تحقيقا لأهداف العمل العربى المشترك، لدعم ومساندة العمال العرب الذين هم القوام الرئيسى للاقتصاديات الوطنية والبنية الأساسية للمجتمعات.

وفى نهاية اللقاء، أهدى "رئيس اتحاد عمال الأردن" دروع التكريم والتقدير لرئيس المرافق العامة والوفد المرافق له، تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية، والحرص على تعزيز التعاون النقابى والمهنى وتبادل الخبرات فى مجال الطاقة الكهربائية بين الجانبين.