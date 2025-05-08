شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للبحوث" يطلق سلسلة "صحتك فى الامتحانات" لدعم صحة الطلاب بالامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن الوزارة تحرص على دعم الطلاب فى جميع الجوانب، خاصة خلال فترات الضغط الدراسى مثل موسم الامتحانات، موضحًا أن الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للطلاب هو جزء لا يتجزأ من منظومة تعليمية متكاملة تسعى لتخريج أجيال قادرة على الإنجاز والتفكير النقدي.

وفى هذا الإطار، أطلق المركز القومى للبحوث سلسلة علمية جديدة بعنوان "صحتك فى الامتحانات"، بهدف تقديم نصائح طبية ونفسية وعلمية للطلاب لمساعدتهم فى التغلب على التوتر، وتحسين التركيز، وتنظيم الوقت، والحفاظ على نمط حياة صحى يدعم الأداء الأكاديمي.

ومن جانبه، صرح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومى للبحوث، أن السلسلة تأتى ضمن التزام المركز بدوره المجتمعى فى نقل المعرفة العلمية إلى مختلف فئات المجتمع، لافتًا إلى أن "صحتك فى الامتحانات" تمثل أحد أوجه التفاعل المباشر مع احتياجات الطلاب، من خلال محتوى علمى مبسط يقدمه نخبة من خبراء المركز فى التخصصات الطبية والسلوكية.

وتُعد السلسلة إحدى مبادرات المركز للتفاعل مع قضايا المجتمع، وتقديم محتوى علمى مبسط يخدم الطلاب ويُسهم فى رفع الوعى بأساليب التعامل مع ضغوط الامتحانات بطرق مدروسة ومستندة إلى الأبحاث.

وتؤكد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى ستتعاون مع المركز القومى للبحوث فى نشر سلسلة "صحتك فى الامتحانات"، لضمان وصول المحتوى إلى أكبر عدد من الطلاب عبر المنصات الرقمية المختلفة، دعمًا لجهود التوعية العلمية والصحية داخل المجتمع الطلابي.