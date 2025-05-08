شكرا لقرائتكم خبر عن "حجر أساس".. فيلم قصير لطلاب إعلام عين شمس يوضح جمال الحب فى الحياة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة عين شمس مشروع تخرجهم فيلم تحت عنوان "حجر أساس حب غير مرئي.. لكنه حاضر".

وقال طلاب إعلام عين شمس إن فيلم "حجر أساس" يُسلّط الضوء على شكل مختلف من الحب، بعيدًا عن الصور النمطية والرومانسية المعتادة، ويهدف الفيلم إلى إبراز المعاني الحقيقية والدافئة للحب التى نعيشها يوميًا دون أن نلاحظها.

وتابعوا:"تلك اللحظات الصغيرة، من ابتسامة أم، أو دعم صديق، أو حتى اهتمام شخص بنفسه، هي التي تُشكّل نسيج الحب الحقيقي في حياتنا.. والفيلم لا يبحث عن القصص الدرامية الكبرى، بل يغوص في تفاصيلنا البسيطة، ليُذكّرنا بأن المشاعر الصادقة لا تحتاج إلى أحداث استثنائية كي تُثبت وجودها".

حجر أساس فكرة من الواقع.. ومن القلب

وأوضح طلاب إعلام عين شمس إن اختيار فكرة الفيلم من واقع الناس ومشاعرهم اليومية. ولا يحاول العمل أن يكون مثاليًا أو بعيدًا عن الحقيقة، بل يسعى إلى ملامسة القلوب من خلال مواقف حقيقية نمر بها جميعًا. وسط ضغوط الحياة اليومية وضجيجها، نغفل أحيانًا عن رؤية النور الذي يحيط بنا – ذلك النور الذي هو الحب.

ويطرح الفيلم تساؤلًا ضمنيًا: كم مرة شعرت بالحب دون أن تُدرك؟ من هنا تنبع أهمية هذا العمل، باعتباره تذكيرًا بأن الحب لا يزال موجودًا، وأننا بحاجة إلى أن نُعيد اكتشافه وتقديره في تفاصيلنا اليومية.

"حجر أساس"... رمز البداية والدعم

يحمل اسم الفيلم "حجر أساس" رمزية عميقة، فهو يشير إلى أن الحب هو العنصر الأساسي الذي تقوم عليه حياتنا وعلاقاتنا. كما أن الحجر الأساس يُثبّت البناء ويمنحه القوة، كذلك الحب يمنحنا الاستقرار، ويدفعنا إلى التقدم، ويُعيننا في أوقات الضعف. هو البداية التي ننطلق منها، وهو الدفء الذي نعود إليه. من خلال هذا المعنى، يوجّه الفيلم رسالة قوية مفادها أن الحب الحقيقي ليس رفاهية، بل ضرورة حياتية تُشكّل الروح والمعنى في كل ما نقوم به.



