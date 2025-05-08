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محافظ القاهرة يلتقى سفير أرمينيا لبحث التعاون

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محافظ القاهرة يلتقى سفير أرمينيا لبحث التعاون

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 08 مايو 2025 04:40 م

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الخميس، الدكتور أرمين ساركيسيان سفير أرمينيا بالقاهرة .

وأكد محافظ القاهرة، أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب أرمينيا وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة يريفان عاصمة أرمينيا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين.

ووجه سفير أرمينيا الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الأرمينية يريفان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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