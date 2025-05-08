شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تُخفض سعر الفائدة الأساسى 0.25 % ليصل إلى 4.25 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر بنك إنجلترا قرارا بتخفيض معدل الفائدة الأساسى 25 نقطة أساس بما يعادل 0.25% ليصل إلى 4.25%، فى خطوة متوقعة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادى فى ظل استمرار حالة عدم اليقين.

ووفق تقارير صحفية بريطانية ، فقد صوّت سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح الخفض، في حين عارضه اثنان.

ويُعد ذلك رابع تخفيض منذ بلوغ معدلات الفائدة ذروتها عند 5.25% العام الماضي، والثاني منذ بداية 2025 بعد خفض أول فى فبراير.

ويسعي المركزى البريطانى إلى تخفيض التضخم إلى 2%، بطريقة تساعد على دعم النمو والتشغيل، مع تبني نهج متوسط الأجل واستشرافيًا لتحديد السياسة النقدية.