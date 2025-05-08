شكرا لقرائتكم خبر عن ستستغرق 20 عاما لإنفاقها.. بيل جيتس يتبرع بـ99% من ثروته والان مع تفاصيل الخبر

تعهد بيل جيتس بالتبرع بـ99% من ثروته المتبقية لمؤسسة جيتس، التى ستنفقها بالكامل خلال 20 عاماً، على أن يتم تسليم الأموال تدريجياً، مما سيسمح للمؤسسة بإنفاق 200 مليار دولار إضافية بحلول موعد إغلاقها عام 2045، بحسب رويترز.



رويترز

وقال جيتس: "لا يزال هناك القليل من المال المخصص للأطفال، وجزء منه، كما تعلمون، لن أضطر إلى إنفاقه على استهلاكى الشخصي"، حتى استثماراته المتعلقة بالمناخ، "فجميع الأرباح الناتجة عن هذا العمل تذهب إلى مؤسسة جيتس"، وفق ما ذكره فى مقابلة لوكالة "أسوشيتد برس" نُشرت اليوم الخميس.

كما أضاف "أتمنى أن يُبهرنى الآخرون، حتى اليوم، ربما يوجد أكثر من عشرة أشخاص أغنى مني، لأننى لا أحسب الأموال التى أملكها بالفعل فى المؤسسة، لدى ما يزيد قليلاً عن 100 مليار دولار خارج المؤسسة. أتمنى لو تفوق على أحد فى كل هذا العمل".

على أحدهم أن يدفع ضرائب أكثر مما دفعت، وأن يُنقذ أرواحاً أكثر مما فعلت، وأن يُتبرع بأموال أكثر مما فعلت، وأن يكون أكثر ذكاءً مما كنت عليه".

إلى ذلك، أردف: "أعتقد أن 20 عاماً هى التوازن الأمثل بين بذل أقصى جهد ممكن لإحراز تقدم فى هذه المجالات، وبين إشعار الناس مسبقاً بأن هذه الأموال ستُصرف".

وأسس جيتس وميليندا فرينش هذه المؤسسة عام 2000، وتلعب دوراً هاماً فى صياغة سياسات الصحة العالمية، وقد رسّخت مكانتها من خلال شراكاتها مع الشركات لخفض تكلفة العلاجات الطبية بما يسمح للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بتحمّل تكلفتها.

كما شارك الرجل البالغ من العمر (69 عاماً) فى تأسيس شركة مايكروسوفت، أكبر شركة برمجيات فى العالم، وأكثر الشركات العالمية قيمة، والتى تصل إلى أكثر من 3.2 تريليون دولار، ويمتلك نحو 1% من الشركة حالياً.

وتُدار بقية ثروة "جيتس" البالغ حجمها 168 مليار دولار من خلال شركة كاسكيد للاستثمار، التى تمتلك حصصاً فى عشرات الشركات المدرجة، بما فى ذلك السكك الحديدية الوطنية الكندية، ودير، وإيكولاب، بينما يبلغ حجم ثروته السائلة 79.4 مليار دولار، بحسب مؤشر "بلومبرج للمليارديرات".