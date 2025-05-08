شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: أسعار جلسات الغسيل الكلوى ثابتة دون زيادة وتقدم مجانًا للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعى، يوضح حقيقة ما تردد حول اعتزام وزارة الصحة رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوى إلى 1200 جنيه للجلسة الواحدة.

وأكد الفيديو، أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، ولم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مشددًا أن تكلفة جلسة الغسيل الكلوى لا تزال ثابتة عند 685 جنيهًا دون تغيير، وأن مرضى الغسيل الكلوى لا يتحملون أى أعباء مالية، إذ تُقدم لهم الخدمة مجانًا سواء داخل المنشآت الصحية الحكومية، أو من خلال التعاقد مع منشآت خاصة.

كما أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى حال إقرار أى زيادات مستقبلية، ستتحمل وزارة الصحة التكلفة، من خلال مستشفيات الوزارة والتأمين الصحى وقرارات العلاج على نفقة الدولة.

ونناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.