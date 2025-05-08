شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار سقف موقف على سيارات بقوص فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهار سقف صاج بموقف مدينة قوص في قنا، علي عدد من السيارات دون إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انهيار سقف صاج بموقف مدينة قوص جنوب قنا على عدد من السيارات دون إصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلي مكان الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى وجارى نقل السيارات من أسفل الصاج المنهار.