أخبار مصر

انهيار سقف موقف على سيارات بقوص فى قنا

0 نشر
0 تبليغ

انهيار سقف موقف على سيارات بقوص فى قنا

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار سقف موقف على سيارات بقوص فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهار سقف صاج بموقف مدينة قوص في قنا، علي عدد من السيارات دون إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انهيار سقف صاج بموقف مدينة قوص جنوب قنا على عدد من السيارات دون إصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلي مكان الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى وجارى نقل السيارات من أسفل الصاج المنهار.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements