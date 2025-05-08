شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تشارك بمؤتمر مجلس كنائس نصف الكرة الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية لـ الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الخميس في مؤتمر مجلس كنائس نصف الكرة الجنوبي "Global South Fellowship of Anglicans (GSFA)”، والذي يضم لفيفًا من الأساقفة والقساوسة من مختلف البلدان، وذلك في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك

شارك ممثلو الأقاليم الأسقفية من حول العالم بأخبار الأوبرشيات والتحديات التي يواجهها كل إقليم، بالإضافة إلى القضايا المُلحّة التي تواجه الكنيسة الأنجليكانية، كما استعرضوا الجهود الإرسالية والأنشطة الروحية والاجتماعية في مجتمعاتهم المحلية، وسبل تطويرها.

يهدف مؤتمر نصف الكرة الجنوبي إلى تعزيز التعاون بين الكنائس الأسقفية ومعالجة القضايا المشتركة، كما يُتيح فرصة للأساقفة وممثلي الكنائس لتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر على مدار عدة أيام، تتخللها جلسات حوارية وورش عمل تهدف إلى وضع رؤية مشتركة لخدمة الكنيسة في مختلف أنحاء العالم.