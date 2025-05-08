شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 150 طن مخلفات وتضبط 20 فريزًا للقمامة والان مع تفاصيل الخبر

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمناطق ترعة الزمر وترسا ونفق الكرتون في نطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم.

وأسفرت الحملات عن رفع حوالي 150 طنًا من المخلفات والقمامة وضبط 20 فريزًا للقمامة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، بالإضافة إلى طلاء البلدورات وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وتابع محافظ الجيزة حملات النظافة بمنطقة نفق الكرتون بحي الهرم لرفع المخلفات وفتح النفق لمرور السيارات بالإضافة إلى زراعة الأشجار بشارع ترسا بدءًا من منطقة الطالبية وحتى المريوطية بنطاق حي الطالبية وذلك استمرارًا لخطة المحافظة في تغطية كافة المناطق الحيوية وتحقيق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل إلى أن الحملة التي جرت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق العمل بهيئة النظافة وشملت لودر و4 سيارات نصف نقل بالإضافة إلى سيارة كنس آلي وسيارة مياه إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد وفرقة متابعة ميدانية.



حملة نظافة في الجيزة



حملة نظافة في الجيزة



حملة نظافة في الجيزة