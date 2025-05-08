شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: تخصيص مليار جنيه للجينيوم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور عوض تاج الدين، على خطورة الاعتقاد الشائع بين الشباب بأن السجائر الإلكترونية بديل آمن، مؤكدا أن الدراسات العلمية أثبتت أن بخار هذه الأجهزة يحتوي على مواد كيميائية مهيجة للقصبات الهوائية وقد تتسبب في أمراض رئوية خطيرة.

وأشار في كلمته خلال الاحتفال بـ اليوم العالمي للربو الشعبى إلى الجهود الوطنية لمكافحة الأمراض الصدرية، معلنا عن تخصيص مليار جنيه للجينيوم المصرى فى إطار مشروعات الدولة القومية.

كما أشاد بتقارير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التي رصدت تكرار مشاهد الترويج للتدخين والمخدرات في بعض الأعمال الدرامية، مؤكدا أهمية الرقابة ودور الإعلام في حماية الصحة العامة.

ودعا الدكتور تاج الدين كافة المواطنين، خاصة المدخنين، إلى اتخاذ خطوات جدية للإقلاع عن التدخين، مشددا على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتشريعات الرادعة من أجل بيئة صحية خالية من التدخين، تضامنًا مع الملايين الذين يعانون من الربو والأمراض الصدرية في مصر والعالم.

وأضاف أن التدخين المباشر، سواء للسجائر التقليدية أو الإلكترونية، لا يؤدي فقط إلى تفاقم أعراض الربو، بل يسهم في زيادة حالات الإصابة به لدى الأطفال والبالغين. أما التدخين غير المباشر، فهو لا يقل خطرا، حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.2 مليون شخص من غير المدخنين يفقدون حياتهم سنويا بسبب التعرض لدخان التبغ، ما يؤثر بشدة على الجهاز التنفسي، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.