شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف على طفل السبب.. ضبط شخص تسلق سور مدرسة وروع العاملين بسلاح(فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل "عتلة حديدية" بالدلوف إلى إحدى المدارس بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمياط بوقوع مشاجرة داخل مدرسة بدائرة المركز.. بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (سيدة، 3 أشخاص) ، طرف ثانى: (طليق الأولى، شقيقيه) بسبب قيام السيدة من الطرف الأول بالتوجه للمدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسى لإصطحاب نجلها (مقيم طرف والده) لسابقة صدور حكم لصالحها بحضانة نجلها، وحال علم الطرف الثانى بذلك توجه إلى المدرسة حيث رفض العاملين بها دخولهم، فقام أحد الأشقاء من الطرف الثانى بالقفز من أعلى السور وبحوزته "العتلة الحديدية" وتعدى على أحد أفراد الطرف الأول، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزة أحدهم "العتلة الحديدة" الظاهرة بمقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وتولت النيابة العامة التحقيق.