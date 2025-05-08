شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص اقتحم مستشفى بأسوان وروع طاقم التمريض والأطباء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض ويقوم بترويع العاملين بإحدى المستشفيات بأسوان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أسوان من إحدى المستشفيات بقيام (أحد الأشخاص) بالتعدى على العاملين بالمستشفى المشار إليها بالسب والشتم وبحوزته (سلاح أبيض) لترويعهم، وتم تحديد وضبط المذكور فى حينه وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مع زوجته وكثرة ترددها على المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.