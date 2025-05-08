شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد والان مع تفاصيل الخبر

خلال جولته اليوم بمحافظة الغربية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، حيث أشار المهندس/ أشرف حواش، المشرف العام على المشروعات بمحافظة الغربية، إلى أن المشروع يمتد من كوبري قحافة حتى كلية الهندسة، بطول يصل إلى 2 كم، ومن المقرر الانتهاء منه في مايو 2026، ويشمل تنفيذ أعمال اسفلتية، وارصفة، وبرجولات، وأعمدة ديكور، وأعمال الحفر والإحلال، مستعرضًا مراحل التنفيذ المختلفة، حيث تشمل المرحلة الأولي، أعمال التدبيش لحائط جسر الترعة بإجمالي طول الطريق.

كما استعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية، والتي تشمل أعمال رصف طريق سكة الوسط متفرع من طريق (43) طنطا/ بسيون، حتى مستشفى محلة محرم المركزي بطول 1200 متر وتغطية مصرف امتداد شوبر بطول 100 متر، وبلغت نسبة التنفيذ بالمرحلة الثانية نحو 75%.