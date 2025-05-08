شكرا لقرائتكم خبر عن زواج معلن وطلاق غامض.. حكاية بوسى شلبى والساحر محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

مازالت قصة زواج الإعلامية بوسي شلبي من الفنان الراحل محمود عبد العزيز تسيطر على محركات البحث طوال الساعات الأخيرة، خاصة بعد خروج أسرة الساحر عن صمتها في تطور جديد، حول وضع بوسي القانوني كزوجة للفنان الراحل.

بدأت الأزمة عندما نفت بوسي شلبي في فبراير 2025 الأنباء التي تم تداولها حول طلاقها من النجم محمود عبد العزيز قبل وفاته، مؤكدة أنها أرملة في البطاقة، وهي البطاقة السارية، ومنحت الخليج 365 نسخة من البطاقة، تؤكد أنها أرملة، وصورة من بطاقة النجم محمود عبد العزيز، ومكتوب فيها أنه متزوج قبل وفاته، لتحاول بذلك نفي كافة الأنباء التي تم تداولها حول طلاقها منه.

فوجئ السوشيال مديا بخروج أسرة الساحر ببيانًا رسميًا أمس 7 مايو 2025، أعلنت فيه أن الانفصال بين الفنان الراحل والإعلامية بوسي شلبي وقع منذ عام 1998، في رد واضح على ما وصفته الأسرة بـ”المعلومات المغلوطة” التي تم تداولها مؤخرًا حول علاقتهما الزوجية التي أكدتها الفنانة بوسي شلبي.

بوسي شلبي ترد بوثائق رسمية وأسرة محمود عبد العزيز تتمسك بأحكام الطلاق الصادرة منذ 1998

لم تصمت بوسي شلبي بعد نشر الأسرة للبيان، فنشرت عبر حساباتها بيانا وصورة بطاقة الراحل محمود عبد العزيز، سارية حتى أكتوبر 2022، ومدون عليها (متزوج)، بالإضافة إلى صورة تأشيرة عمرة إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 25 سبتمبر 2019، مدون عليها البيانات التالية:

الاسم: إلهام أحمد علي شلبي، مصدرها: القاهرة، مدة الإقامة: أسبوعين، تأشيرة عمرة - غير مصرح لها بالعمل، اسم المحرم/ محمود عبدالعزيز محمود - زوج.

حمل بيان الإعلامية بوسي شلبي، أن الإجراءات القضائية لم تنته بعد، وأن العلاقة بينهم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع، سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء، وأن آخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها، وأنهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله.

لكن أسرة الفنان محمود عبد العزيز فاجئت محبيها فى بيان أكد أن القضاء المصري رفض دعاوى وبلاغات بوسي شلبي، مؤكدين أن أوراق طلاقها من محمود عبد العزيز، التي تمت عام 1998 بعد شهر ونصف من الزواج، صحيحة قانوناً.