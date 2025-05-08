شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية بذكرى يوم أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ببرقية تهنئة إلى كل من ..سعادة السفير أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبى، وسعادة السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم أوروبا.

كما أوفد الرئيس السيسي، السيد محمد رضا السيد، الأمين برئاسة الجمهورية إلى وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.