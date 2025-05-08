شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك: رصدنا انخفاضات سعرية للعديد من السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء دكتور علاء عبد المعطي " محافظ كفر الشيخ ، بديوان عام المحافظة، اجتماعاً موسعًا مع مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة حاتم عبد الغفار، وبحضور مختلف وسائل الإعلام، وذلك لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع مع الجهود التي قامت بها الحكومة في ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبى، والجهود التى قامت بها الدولة فى الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الاستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع فى الأسواق للمواطنين، خاصة فى مواسم تزايد الاستهلاك للسلع الغذائية.

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ كفر الشيخ، عن سعادتهما بهذا اللقاء ، مُثمنين الدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية بمختلف المراحل، فضلاً عن تحملكم الكثير في ظل الظروف الإقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الإقتصاد المصري" ، مشيراً أن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التى تُسهم فى وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا، مما تستوجب كل هذه الجهود من وجود انعكاس حقيقي علي انخفاض في أسعار السلع الأساسية .

وأشار رئيس الجهاز، خلال اللقاء، علي تأكيده أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الاقتصاد المصري وهو ضلع رئيسي في الإقتصاد المصري، وأننا متواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدي توافر السلع الأساسية بالمحافظة ، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية، مشيرًا إلى أنه لا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة فى تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الإستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذى يتزايد فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ .

لافتًا إلي الدور المحوري الذي يلعبه المواطن في ضبط الأسواق، واصفا إياه ب "حجر الزاوية" في منظومة الاستقرار السعري، من خلال دوره في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، لكنه في الوقت ذاته هناك بعض السلوكيات السلبية التي قد تساهم في اضطراب السوق، ومنها التهافت على شراء السلع وتخزينها في أوقات الأزمات أو المواسم، مما يؤدي أحياناً إلى رفع الأسعار أو نقص المعروض، مطمئنا المواطن أن كافة السلع موجودة بوفرة علي مدار العام .



ودعا " رئيس جهاز حماية المستهلك "المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات، مشدداً على أن حماية المستهلك مسؤولية تشاركية تتطلب وعياً مجتمعياً وتكاملاً في الأدوار بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص.

كما أكد رئيس الجهاز علي ، أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة ، لاسيما في مواسم تزايد الإستهلاك ، مشيرًا إلي ضرورة تحقيق مزيدا من الإنضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت علي وفرة وإتاحة السلع في الأسواق .

من جانبه أشار محافظ كفر الشيخ، إلي أننا لدينا تجار وطنيين وغُرفة تجارية بالمحافظة علي قدر عالٍ من المسؤولية تُقدر الظروف والتحديات التي تُحيط بالدولة علي مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما علي ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص في الفترات والمواسم التي يتزايد فيها الاستهلاك.

وأكد المحافظ علي أننا ننفذ حملات رقابية يوميا بال 14 مركز ومدينة بالمحافظة ، بالتنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وهدفنا في المقام الأول هو شعور المواطن بتواجد الدولة ميدانيا، كما أننا نرصد الأسعار لحظيا ونتابع توافرها وحققنا أعلي معدلات خفض الاسعار بسبب التوسع في أسواق اليوم الواحد والتي امتدت لثلاث أيام فى الأسبوع الواحد.

مؤكداً علي طمأنة المواطنين بالمحافظة، علي تحقيق مزيداً من الإنضباط في الأسواق من خلال العمل علي تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض " كلنا واحد " والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع منظمات المجتمع المدني علي أرض المحافظة.

ومن جانبه، أعرب حاتم عبد الغفار " رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة"، عن خالص شُكره بهذا اللقاء مُطمئنا القيادة السياسية والحكومة والمواطنين قائلاً" أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة في إقامة معارض أهلا رمضان هذا العام، فضلاً عن الإستقرار في الأسعار" .

وخلال اللقاء، استعرض حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة، ما حققته الغرفة التجارية داخل المحافظة من المشاركة في أسواق اليوم الواحد التي تم تنفيذها تحت اشراف وتوجيهات معالي المحافظ بالتوسع في فترة اقامتها حتي وصلت ل" ثلاث أيام " من كل أسبوع، كما تم استعراض مقر الغرفة التجارية الجديد بالمحافظة توافر كافة الخدمات للمواطنين المترددين علي الغرفة التجارية بالمحافظة، مما يعكس رغبة الغرفة في التيسير علي المواطنين، وتسهيل الوصول لكافة الخدمات الحكومية من ( الشهر العقاري - حماية المستهلك - البريد المصري - مكتب تصديقات وزارة الخارجية - التموين).

وردا علي سؤال فيما يخص دور جهاز حماية المستهلك في رصد اتاحة السلع وانخفاضها، اكد رئيس جهاز حماية المستهلك اننا رصدنا انخفاضات سعرية للعديد من السلع الغذائية و إتاحتها وهذا ما شاهدناه خلال رمضان هذا العام مقارنة بأسعار السلع خلال رمضان العام الماضي، ودائما نؤكد إن الاتاحة هي السبيل الوحيد للاستقرار السعري والمواطن عليه دور كبير في الإبلاغ عن المخالفات للأجهزة الرقابية في الدولة.

وردا علي سؤال حول دور جهاز حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية ومنصات البيع الإلكترونية، اكد رئيس الجهاز أننا نولي اهتماما كبير بهذا الملف لا سيما وتسارع وتيرة التجارة الالكترونية مقارنة بالتجارة التقليدية العادية، ولدينا ادارة مختصة بالإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني، والتي من مهامها رصد ومتابعة كافة الأنشطة التجارية علي المنصات الرقمية، ونفذنا خلال ديسمبر 2024 مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة لحل شكاوي التجارة الإلكترونية العالقة في الجهاز، وخلال نهاية عام 2024 تم استقبال ومعالجة نحو 35.000 شكوي تخص هذا الملف فقط.

وردا علي سؤال حول دور الجهاز في ظاهرة انتشار إعادة تعبئة زيوت الطعام مجهولة المصدر والمقلدة تحمل أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة، اكد رئيس الجهاز أننا نولي اهتماما كبير بكل ما يشكل تهديد لصحة وسلامة المواطن، ونفذنا العديد من الحملات المكبرة في محافظة الشرقية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وتم ضبط كميات كبيرة من زيوت الطعام المعدة للتداول في الأسواق والغير صالحة للإستهلاك الآدمي، ونؤكد دائما علي أننا لن نتهاون في المخالفات التي تشكل تهديدا لصحة وسلامة المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، وجه السيد رئيس جهاز حماية المستهلك ، والسيد المحافظ ، شُكره م وتقديرهم لأعضاء الغرفة التجارية ولكافة التجار المُشاركة في هذا اللقاء" قائلين " كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الإستجابة الفورية بانخفاضات فى الأسعار وفقاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة " .



