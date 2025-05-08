شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس القومى للمرأة تستقبل حرم رئيس دولة أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ،آنا أفونسو دياس لورينسو حرم رئيس أنجولا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، والتعرف عن قرب على جهود الدولة المصرية بمجال تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، والاطلاع علي أنشطة وبرامج المجلس فى هذا الملف الهام، وذلك فى إطار زيارتها لجمهورية مصر العربية.



جانب من الاستقبال

ورحبت المستشارة أمل عمار "آنا أفونسو دياس لورينسو" معربة عن سعادتها باستقبالها بمقر المجلس القومي للمرأة الذى يعد بيت المرأة المصرية، وأكدت علي أن هذه الزيارة تجسد عمق أواصر الصداقة والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين، وتؤكد على أهمية التعاون من أجل تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مجتمعاتنا.

واستعرضت المستشارة أمل عمار تاريخ انشاء المجلس القومي للمرأة ، وأنه يعد الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، وتطرقت الى جهوده فى هذا الملف، وعرضت نبذة عن أنشطة ومشاريع المجلس ضمن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" ومنها تحويشة، والإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "نورة"، وحملات طرق الأبواب، وأنشطة القيادات الدينية.

وأكدت المستشارة أمل عمار فخرها بهذه الزيارة، وعبرت عن تطلعها إلى أن تكون بداية لشراكات جديدة مثمرة تخدم المرأة الإفريقية.

فيما عبرت حرم رئيس أنجولا عن امتنانها العميق لتخصيص هذا اللقاء من أجل تعزيز أواصر التعاون بين السيدات في جمهورية أنجولا وجمهورية مصر العربية، مؤكدة على أنها خطوة مهمة نحو تمكين المرأة في بلدينا وتعزيز دورها في التنمية الشاملة، وأكدت أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعمها للجهود الدبلوماسية والشراكة الثنائية المتنامية بين مصر وأنجولا، وأضافت أن دولة أنجولا لا تضم مجلساً وطنياً للمرأة مماثلاً بل لديهم وزارة العمل الاجتماعي والأسرة والنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بحماية المرأة والدفاع عن حقوقها.

واستعرضت السفيرة وفاء بسيم، عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، نبذة عن دور المجلس في مراجعة التشريعات والقوانين واقتراح التعديلات وتقديم مشروعات قوانين تضمن تنقية جميع التشريعات من أي شبهة تمييز ضد المرأة، وكذلك جهود المجلس في ملف تمكين المرأة وحقوق الإنسان في إطار الاستراتيجيات الوطنية المختلفة والمشروعات القومية، كما أشارت إلى مرصد المرأة المصرية الذي يهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة وتقييمها.

وأشارت السفيرة منى عمر، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ، إلى قرار إنشاء المجلس رقم (90) لسنة 2000 م، وإصدار قانون تنظيم عمله الجديد رقم (30) لسنة 2018 مما جعل من المجلس مؤسسة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.

تضمنت الزيارة أيضًا عرض جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وأهدافه واختصاصاته ، و دور المجلس في تمكين المرأة اقتصاديًا ، والإشارة إلى الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي ويضم برنامج نورة ومبادرة دوى، علاوة على عرض جهود المجلس فى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، و برنامج «تحويشة» والذي يأتي تحت برنامج الشمول المالي .

شهدت الزيارة حضور أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، و مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، و شيرين ماهر منسقة الاطار الوطني للاستثمار فى الفتيات بالمجلس.