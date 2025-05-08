شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نسبة التدخين بين الرجال فى مصر 43% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن "سلوكيات الأفراد تلعب دورًا جوهريًا في تعزيز الصحة العامة وزيادة فرص طول العمر، حيث تشير أحدث أبحاث منظمة الصحة العالمية إلى أن ما بين 16٪ إلى 60٪ من متوسط العمر المتوقع يمكن أن يتأثر بسلوكيات صحية مثل الإقلاع عن التدخين، التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني بانتظام."

وأضاف فى كلمته خلال احتفالية اليوم العالمى للربو الشعبى بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية و الدكتور وجدى امين مدير ادارة الامراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان والدكتور حسام حسنى استاذ امراض الصدر بجامعة القاهرة وامين عام الزمالة المصرية أن نسبة التدخين بين الرجال في مصر لا تزال مرتفعة وتُقدّر بنحو 43%، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الوطنية والدولية لمكافحة التبغ، خاصة أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصدّقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ."

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إعداد اتفاقية إطارية ثانية تتعلق بالتأهب والاستجابة للجوائح، استنادًا إلى الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، مع التشديد على أهمية التعاون الدولي والوقاية كخط دفاع أول.