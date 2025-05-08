شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: ندرس إطلاق مرحلة جديدة من مشروع جمعيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع «جمعيتي» يُعد من أبرز المبادرات التنموية التي أطلقتها الوزارة بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لهم، من خلال توفير منافذ بيع تقدم خدمات وسلع تموينية أساسية للمواطنين على غرار ما تقدمه المنافذ الرسمية للوزارة، وقد بلغ عدد المنافذ ضمن هذا المشروع حتى الآن نحو 8500 منفذ منتشرين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير، أن تنفيذ المشروع يتم بناءً على دراسة دقيقة لاحتياجات كل منطقة على حدة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المنافذ ويعظم من أثرها في خدمة المواطنين، وأن هذه المنافذ أصبحت جزءاً أساسياً من شبكة إتاحة وتوصيل السلع التموينية على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور فاروق إلى أن هناك دراسة حالية لفتح مرحلة جديدة من مشروع “جمعيتي”، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بصورة محدودة ومدروسة، منعًا للتكدس وضمان تحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي وضمان خلق منافسة عادلة بين المنافذ كما أن هذه المرحلة ستعتمد على تمويل احترافي ورقابة أكثر فاعلية تضمن استدامة المنافذ وتحقيق الهدف الرئيسي للمشروع، وهو إتاحة السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع تحسين مستوى الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المستثمر في هذه المنافذ.