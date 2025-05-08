شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (17) مسجدًا غدًا الجمعة، الموافق 9 من مايو 2025م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (15) مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن، إلى (1329) مسجدًا، من بينها (901) مسجداً بين إنشاء وإحلال وتجديد، و (428) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ (13410) مسجدا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 723 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:ففي محافظة دمياط:تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة عزب العرب بقرية الوسطاني – مركز كفر سعد.وفي محافظة قنا:تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بدير السعادة بنجع الشيخ الشرقاوي – مركز فرشوط.وفي محافظة القليوبية:تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة المانسترلي بقرية كفر الحصافة – مركزطوخ.وفي محافظة البحيرة:تم إحلال وتجديد مسجد الهدى بعزبة الست – مركز إيتاي البارود.وفي محافظة الفيوم:تم إحلال وتجديد مسجد الوالدين بعزبة محمد دويدار بقرية سرسنا – مركز طامية، ومسجد التوبة بقرية بني صالح – مركز الفيوم، ومسجد التوحيد بعزبة شاكر بقرية الغرق – مركز إطسا، ومسجد الشويخية بقرية سنهور – مركز سنورس، ومسجد أبو مدرة بعزبة الحنفي بقرية نزلة بشير - مركز الفيوم.وفي محافظة بني سويف:تم إحلال وتجديد مسجد الصفا والمروة بعزبة السعدي بقرية شنرا – مركز الفشن، ومسجد الحاج كامل الديب بقرية الميمون – مركز الواسطى، ومسجد الشرقي بقرية طلا – مركز الفشن.وفي محافظة الإسماعيلية :تم إحلال وتجديد مسجد أبو صيام بقرية سرابيوم – مركز فايد، ومسجد الرحمن بعزبة أبو شامية بقرية المحسمة الجديدة – مركز أبو صوير.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد سيد المرسلين بنجع أبوير بقرية فطيرة – مركز كوم أمبو.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام تمة حسن بالغنايم شرق – مركز الغنايم.

وفي محافظة الجيزة:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية كفر زهران المرازيق – مركز البدرشين.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.