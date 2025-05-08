شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه التحية والتقدير للأطقم الطبية خلال زيارته لمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إن مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد، بمنطقة سبرباي بمركز طنطا، واحدة من أضخم المشروعات الطبية بتكلفة مليار جنيه، مشيدا بالأطقم الطبية ورسالتهم المقدسة في الدولة وموجها التحية لجميع الأطقم الطبية.

وأوضح أن جولته اليوم بمحافظة الغربية ، ركزت على ملفات الصحة والتأكيد على اهتمام الدولة بقطاع الصحة ، متابعا أن هناك تطور كبير في المنظومة الصحية.

وتابع في تصريحات خلال جولته التفقدية بمحافظة الغربية ، أن المحافظة بها 43 مستشفي ، وبهم أكثر من 7 آلاف سرير.