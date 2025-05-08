شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للأنفاق تحتفل بمرور 11 سنة على افتتاح المرحلة الثانية للخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، بمرور 11 سنة على افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (العباسية – الأهرام) بطول 7.7 كم و 4 محطات نفقية، والذى تم افتتاحها يوم 7 مايو 2014

وأكدت الهيئة أن ما حدث فى هذه المرحلة إعلان واضح إن المصريين لما يتحدوا المستحيل بيحولوه لإنجاز على أرض الواقع، وتعد أول مرة في تاريخ المترو فى مصر ندمج مرحلتين وننفذهم مع بعض- فاختصرنا المدة من 8 سنين لـ 6 فقط، وأول مرة نشتغل بماكينتين حفر في نفس الوقت عشان نواجه اختلاف التربة ونعبر التحديات بمنتهى الدقة ، “نفرتاري” توجهت ل العباسية ، و”إيموحتب” كملت حتى هارون.

وأضافت الهيئة أن الرحلة لم تكن سهلة، وأن المسار كان يمر أسفل مستشفى عين شمس التخصصي، وكوبري 6 أكتوبر، وكوبري الفنجري، وتم مواجهة طبقات تربة معقدة لكن الإرادة المصرية بتعرف تبني تحت أي ظرف، المهندسين المصريين ما تراجعوش، بالعكس واجهوا واشتغلوا وحققوا.

وقالت الهيئة أن التصميمات الفنية داخل المحطات كانت تحكي حكايتنا: من زهور اللوتس في محطة المعرض، لرمز المرأة المصرية القوية في محطة كلية البنات، لملعب استاد القاهرة ، ولرمز القراءة والعلم في محطة الأهرام كل محطة فيها روح وفيها رسالة، كل محطة في الخط تحكي لك قصة نجاح مصري، وبتأكد إننا ماشيين بخطى ثابتة نحو مستقبل حضاري.







