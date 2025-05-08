شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تخصيص أماكن انتظار لائقة لعمال التراحيل بباب الشعرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير العمل محمد جبران، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم الخميس، المقاعد التي جرى إنشائها بشكل لائق وكريم ، لعمال اليومية والتراحيل ، للجلوس عليها وانتظار أرزاقهم ، لتكون بديلة عن الانتظار في الشارع ، ولتحميهم من حرارة الصيف، وبرودة الشتاء،وذلك في منطقة باب الشعرية بالقاهرة كمرحلة أولى .

وقال الوزير، إن هذه الأماكن يتم إنشائها، وتجهيزها بتمويل من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية لـ العمالة غير المنتظمة، في سياق خطة الوزارة نحو حصر عمال التراحيل ، ودمجهم في منظومة الحماية والرعاية ،التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بياناتها ،عن طريق المقاولين أو الشركات ، وأوضح الوزير أن فئة عمال اليومية، والتراحيل تضعهم الوزارة خلال هذه المرحلة ،على رأس اهتماماتها ،ضمن الفئات الأكثر احتياجا ، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية لهم تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، أشاد محافظ القاهرة الدكتور ابراهيم صابر بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل في إنشاء هذه المقاعد ، في هذه المنطقة كمرحلة أولى ، وقال أن هذا الإجراء يؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين ،وتقديم كل أشكال الحماية لهم.

جدير بالذكر أن الوزير جبران منذ توليه حقيبة الوزراء في شهر يوليو 2024 الماضي ،قام بجولات ميدانية في شوارع القاهرة والتقى بعمال التراحيل واليومية،ووعدهم بتقديم الدعم والحماية لهم ، والبدء في حصرهم، ودمجهم في منظومة الحماية ،و بتوفير أماكن آدمية ينتظرون أرزاقهم فيها.