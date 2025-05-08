شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن تجديد الاعتماد الدولى للمتحف المصرى المرجعى للحشرات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد الدولي للمتحف المصري المرجعي للحشرات التابع لقسم بحوث الحصر والتصنيف بمعهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية للعام الثالث على التوالي.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتطوير البنية التحتية الرقمية وأنظمة الحماية المعلوماتية بالمعاهد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المعلومات لضمان حماية البيانات والحفاظ على سرية العينات المرجعية النادرة وذلك لتعزيز الثقة في النتائج العلمية.

وأشار عبدالمجيد إلى أنه تم أيضا تجديد الاعتماد لمعمل التصنيف المرئي الدقيق للسنة الثانية، وفقا لتقييم لجنة المراجعة الدولية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) وشركة أكسنت الإنجليزية، والتي أثنت على التزام المعهد بأعلى معايير أمن وسرية المعلومات، لافتا إلى ان هذا الإنجاز يعكس التزام وقاية النباتات بتطبيق المعايير الدولية ويمثل نقلة نوعية في إدارة المعلومات البحثية لتحقيق نظام متكامل لإدارة البيانات والأصول البحثية بآليات دقيقة تضمن سرية وسلامة المعلومات، حيث تتم في إطار منهجي لتقييم المخاطر وإدارتها، مما يوفر حماية شاملة من كافة التهديدات الأمنية، وأن هذا التجديد يؤكد جودة الأنظمة المطبقة في حفظ التراث الحشري المصري.

وأوضح مدير المعهد أن النظام المعتمد يتضمن تطويرًا للإجراءات التشغيلية الدقيقة، ورفعًا لكفاءة العاملين بالتدريب المستمر، ومراجعة دورية للأنظمة الأمنية، وتحسينًا وتطويرًا مستمرًا للضوابط بالمعهد.

وقدم عبدالمجيد الشكر والتقدير لجميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام، من مركز البحوث الزراعية، والمجلس الوطني للإعتماد، كما تقدم بالتهنئة إلى جميع العاملين بقسم بحوث الحصر والتصنيف، ولجميع العاملين بالمعهد لأدائهم المتميز للحفاظ على أنظمة الجودة والتحسين المستمر في ظل مؤسسة عريقة تسعى للريادة والتميز في مختلف الأصعدة والمجالات.