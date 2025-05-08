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خلال زيارته للغربية.. رئيس الوزراء يحاور طفلة بالصف الرابع الابتدائى مريضة بالأورام

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خلال زيارته للغربية.. رئيس الوزراء يحاور طفلة بالصف الرابع الابتدائى مريضة بالأورام

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

الخميس، 08 مايو 2025 01:17 م

خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الغربية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز أورام طنطا القديم.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا حوارًا مع طفلة بالصف الرابع الابتدائي مريضة بالأورام واطمأن منها على جودة الخدمات المقدمة لها من الأطباء بالمركز، ووجه وزير الصحة والسكان بسرعة إجراء عملية تركيب مفصل للفتاة وفقًا لطلب والدتها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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