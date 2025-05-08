شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته للغربية.. رئيس الوزراء يحاور طفلة بالصف الرابع الابتدائى مريضة بالأورام والان مع تفاصيل الخبر

خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الغربية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز أورام طنطا القديم.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا حوارًا مع طفلة بالصف الرابع الابتدائي مريضة بالأورام واطمأن منها على جودة الخدمات المقدمة لها من الأطباء بالمركز، ووجه وزير الصحة والسكان بسرعة إجراء عملية تركيب مفصل للفتاة وفقًا لطلب والدتها.