شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخزن يعيد تدوير الزيوت خلال حملة تموينية بالمنيرة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين المنيرة بالجيزة حملة على الأسواق والمحال، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وجودتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة.

وأسفرت الحملة برئاسة صفية حسن مدير الإدارة، وبالاشتراك مع حي المنيرة الغربية، عن ضبط مخزن يعيد تدوير الزيوت، وعليه تم مصادرة 2 طن زيت دون بيانات ومجهول المصدر، والتحفظ على 200 كجم طحينة دون بيانات ومجهول المصدر.

وشهدت الحملة ضبط 25 جركن زيت مجهول المصدر دون بيانات، و60 كجم خل دون بيانات ومجهول المصدر، والتحفظ على 90 كجم طحينة دون بيانات ومجهول المصدر.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على استمرار الحملات الرقابية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار أو الغش التجاري أو الامتناع عن بيع السلع.



ضبط مخزن يعيد تدوير الزيوت خلال حملة تموينية بالمنيرة