شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم لمسابقة الأب القدوة 2025.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة التضامن الاجتماعي طلبات التقديم لـ مسابقة الأب القدوة لعام 2025 ويستمر التقديم بالمديريات من اليوم وحتى الخميس الموافق 15 مايو الجاري.

وحددت الوزارة فئات التقدم للمسابقة من أب طبيعي وأب لابن من ذوي الإعاقة له دور في حصول الابن على تفوق دراسي أو رياضي و أب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين "كفالة من أحدى دور الرعاية".

وتتضمن معايير التقديم بأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ومتفردة وتحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب ولا يقل سن الأب عن 50 سنة وحاصل على مؤهل مناسب متوسط على الأقل ولا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر- اسوان " على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم.

ويتم دراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها الشروط ومعايير الاختيار لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر لمديريات التضامن الاجتماعي من خلال لجنة مشكلة من المختصين من المديرية والجهات المعنية لاختيار الفائزين وتصعيدهم للجنة المركزية بالوزارة.

وتحرص الوزارة على الإعلان عن المسابقة بشكل موسع وإتاحة الفرصة للجميع عن طريق الرائدات الاجتماعيات ومراعاة الدقة والتحقق الميداني في دراسة فحص أوراق الأباء المتقدمين حفاظاً على مبدأ الشفافية والمصداقية في الاختيار مع العلم أنه لن تقبل أي استمارة غير مكتملة المستندات أو ترد بعد الموعد المحدد ( الاحد الموافق25/5/2025).