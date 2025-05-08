شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة وقيادات صندوق تحيا مصر يفتتحون سوق عمار بن ياسر بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

رصد الخليج 365 افتتاح سوق عمار بن ياسر بالمقطم، ضمن سلسلة من الأسواق الحضارية التى تستهدف القضاء على أزمات الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وأزمات المرور التى تسببها الأسواق العشوائية.

وشهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وقيادات صندوق تحيا مصر، افتتاح سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم الذين أقامهما صندوق تحيا مصر وتم نقل الباعة لهما بعد إزالة سوق الزلزال العشوائي كأحد النماذج الحضارية للتسوق المتكامل فى المنطقة.

ويأتي تنفيذ الأسواق الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة فى أسواق مجمعة ، وجاء إنشاء الأسواق الجديدة بالمقطم لاستيعاب الباعة بسوق مساكن الزلزال العشوائية.

ومؤخرا أزالت محافظة القاهرة سوق الزلزال العشوائى فى المقطم، المتواجد بمساكن الزلزال بعد إنشاء سوقين بديلبن للباعة بإجمالى 380 محلا وباكية، حيث عبر سكان المناطق المحيطة للسوق بسعادتهم الكبيرة لنقل السوق والذى أغلق عدد من الشوارع لسنوات طويلة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الدولة تسير وفق خطة ممنهجة لمواجهة العشوائية بالقاهرة، من خلال إيجاد حلول جذرية لمواجهة عودة الباعة الجائلين والمواقف العشوائية، وفى إطار ذلك لدينا 5 تجارب عملية لمواجهة الباعة.