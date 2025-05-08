شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على الجاهزية الكاملة للجان الامتحانات وتحسين كفاءة المدارس والان مع تفاصيل الخبر

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف جهود المتابعة والتفتيش بمحيط لجان الامتحانات بنطاق المحافظة ورفع أي إشغالات أو تعديات ومنع مصادر الضوضاء والحفاظ علي كفاءة النظافة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

واطمأن محافظ الجيزة، على موقف الاستعدادات الخاصة بـ امتحانات نهاية العام الدراسي بمدارس المحافظة، موجهًا مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتوافر مصادر التهوية والمياه باللجان للتسهيل على الطلاب مع تطبيق اللوائح والضوابط والقرارات الصادرة لتنظيم عملية الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، والذي اطلع خلاله المحافظ على تقرير مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة حول دعم اللجان بالأطباء والإسعافات الأولية استعدادا للتعامل مع أي طوارئ.

وشدد المحافظ، على الحضور بضرورة التأهب ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بوضع خطة متكاملة لمتابعة الأسواق والشوادر للتأكد من سلامة الأضاحي المتداولة والمعروضة لضمان سلامتها.

واطمأن المحافظ من مدير المديرية على جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الرقابة لضبط الشوادر المقامة بالمخالفة ورصد حالات الذبح خارج المجازر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حفاظا على البيئة.

وكلف المحافظ، باتخاذ إجراءات رادعة حيال أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بـ البناء المخالف وحالات التعلية دون ترخيص والواردة من لجنة التغييرات المكانية، حيث وجه باستمرار المتابعة وتوجيه حملات التفتيش خلال إجازة العيد لرصد أي حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فورًا.