شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لليوم الثانى طلبات التقدم لشغل عدد 70 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمركز العزيمة لعلاج الإدمان الجديد بمحافظة الغربية.

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية

https://shorturl.at/jVCKn

ويستقبل صندوق مكافحة الإدمان السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط ،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 20/5/2025 ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على:- http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create

أو على البريد الإلكتروني التالى: ([email protected]). ‎