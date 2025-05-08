شكرا لقرائتكم خبر عن الباحث أحمد مرجان يحصل على درجة الدكتوراة فى الإرشاد السياحى من جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الباحث أحمد مرجان عبد العزيز، عضو مكتب العلاقات العامة والإعلام بـ جامعة القاهرة، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولي في الإرشاد السياحي، من جامعة عين شمس وسط لفيف من الأهل والأقارب والأحباب وذلك عن الرسالة المقدمة من الباحث تحت عنوان " نصر أكتوبر 1973: شواهد وأدلة بالمزارات العسكرية والمتاحف القومية".

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور فوزي السيد المصري الأستاذ بكلية الآداب جامعة طنطا ورئيسًا للجنة ومحكمًا، والدكتورة دعاء قنديل الأستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلون عضوًا ومحكمًا، والأستاذة الدكتورة شيرين صادق الجندي الأستاذ المساعد بقسم الإرشاد اسياحي بكلية الآداب جامعة عين شمس مشرف مشارك، الدكتورة رانيا أسامة،، الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وتناولت الرسالة الفترة الزمنية منذ هزيمة يونيو 1967 الي نصر أكتوبر 1973 وذلك من خلال المزارات العسكرية والمتاحف القومية، وتحدثت في بدايتها عن مرحلة إعادة بناء وتسليح وتدريب أفراد الجيش المصري وتزويدهم بالأسلحة اللازمة من الإتحاد السوفيتي حتي يصبحوا جاهزين للمعركة.

كما رصدت الرسالة، الجهود المبذولة من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس محمد أنور السادات من أجل التوصل لتسوية سلمية لمشكلة احتلال الأراضي العربية وفشل تلك المساعي، مما دفع السادات إلى الاتجاه للاعداد للمعركة، ثم تحدثت عن الخطوات الفعلية للاتجاه للمعركة، وانتقلت بعد ذلك للحديث عن المواقع والمزارات العسكرية واستعراض الصور الخاصة بها مثل (مزار تبة الشجرة ، وعيون موسى، والنصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، وبانوراما حرب اكتوبر) والوقوف على تاريخها والتحدث عن المعارك التي حدثت بها والتي وثقت بسالة وشجاعة الجنود.

وتناول الفصل الاخير من الرسالة، الحديث عن المتاحف القومية والتي تحتوي على العديد من المعروضات التي توثق العديد من الأحداث الهامة التي حدثت في مصر منذ الهزيمة الي النصر، بالإضافة إلى استعراض المعروضات التي توثق الأحداث العسكرية، وما تعرض له الشعب المصري من أحداث اتسمت بالصعوبة والمعاناة البالغة، والتي كان من أبرزها هجرة السكان من مدن القناة.

ونقلت الرسالة، وجهة نظر بعض أفراد المجتمع من خلال الرسومات وتحدثت عن الجانب الإنساني اي روح الثقة والمودة بين أبناء المجتمع المصري والتي كانت موجودة خلال فترة الدراسة بين الأفراد، كل هذا من خلال معروضات المتاحف والمواقع والمزارات