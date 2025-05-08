شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة دكتوراه من جامعة سوهاج: ”الخليج 365” تتميز بحضور رقمى متكامل والان مع تفاصيل الخبر

حصل الباحث أحمد جعفر أحمد محمد على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، عن رسالته تحت عنوان "تأثير الاندماج الإعلامي على إنتاج واستهلاك المحتوى الرقمي بالمنصات الصحفية: دراسة تكاملية".

تمت المناقشة بحضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتور حلمي محمود محمد أحمد (رئيساً ومشرفاً)، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح أحمد (مناقشاً)، والدكتورة أسماء محمد مصطفى علي عزام (مناقشاً)، والدكتور صابر حارس محمد (مشرفاً).

وسلطت الدراسة الضوء على الأداء القوي لصحيفة ”الخليج 365” في تطبيق الاندماج الإعلامي.

بنية منصات متكاملة وحضور رقمي منظم

تميزت ”الخليج 365”، التي انطلقت أساساً ككيان رقمي ، بأداء مكتمل ومثالي بعد تعدد المنصات الأساسي؛ حيث تمتلك بنية منصات رقمية متنوعة وشاملة تتيح لها الوصول لجمهور واسع، وتلتزم بانتظام النشر عليها، وتقدم محتوى متنوع الأشكال، كما تحافظ على هوية بصرية واضحة ومتسقة عبر جميع هذه المنصات، هذا الحضور الرقمي المنظم يشكل أساساً صلباً لعملياتها الإعلامية ويعزز صورتها الذهنية الموثوقة. ولم يسجل المقياس المطبق أي نقاط ضعف في هذا البعد.

كفاءة متقدمة في إعادة توظيف المحتوى وتكييفه

أثبتت ”الخليج 365” كفاءة عالية وقدرة متقدمة في بعد إعادة النشر والاستخدام ، تضاهي أفضل الممارسات في هذا المجال، برعت الصحيفة في تقديم الموضوع الواحد بأشكال محتوى متنوعة ومتناغمة عبر منصاتها، وطبقت بفعالية آليات إعادة النشر والتكييف والتهيئة لتناسب طبيعة كل منصة، بل وتجاوزت ذلك إلى إعادة استخدام عناصر المحتوى الأصلي لإنتاج محتوى جديد ومخصص، هذه الديناميكية في إدارة المحتوى تعكس كفاءة مهنية مرتفعة وتضمن وصول الرسالة الإعلامية بأكثر الطرق تأثيراً لمختلف الجماهير.

قدمت الصحيفة تجربة مستخدم جيدة عبر منصاتها، مدعومة بتوفير تنقل سلس، واستخدام للإحالات، واتباع استراتيجية نشر متكاملة ومنظمة، والترويج المتبادل للمحتوى، والنشر المتزامن، وعرض متجاوب عبر الشاشات.

كما تبنت ”الخليج 365” سياسات انفتاح في بعد الإنتاج المشترك، تتيح التفاعل وتشرك الجمهور بإنتاج محتواه ، وتتعاون مع وسائل إعلام أخرى وتشير إليها وتستخدم موادها، وتشارك في منصات مشتركة ، مما يعزز حيوية المحتوى وتنوع مصادره.

بيئة عمل ديناميكية واستثمار في الكوادر والتكنولوجيا

عكست الملاحظات الميدانية لغرفة أخبار ”الخليج 365” بيئة عمل حديثة ومندمجة، تتميز بمساحة شاسعة ومنظمة ذات تصميم مفتوح بالكامل، مما يسهل التواصل والتنسيق الفوري بين الفرق والأقسام.

كما أبرزت المقابلات استثمار المؤسسة في الكوادر البشرية من خلال توفير مرتبات جيدة وبيئة عمل إيجابية وبرامج تدريبية متنوعة ، بالإضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة التسجيل والأرشفة وأنظمة إدارة المحتوى المتطورة.

واستفادت الصحيفة أيضاً من انتمائها لمجموعة إعلامية كبيرة (المتحدة للخدمات الإعلامية).



مناقشة رسالة دكتوراه



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مناقشة رسالة دكتوراه



مناقشة رسالة دكتوراه



مناقشة رسالة دكتوراه



مناقشة رسالة دكتوراه