شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: منظومة الغسيل الكلوى تضم 60 ألف مريض والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في ظل تحديات كثيرة، ولكن قطاع الصحة في مقدمة الأولويات، لافتا إلى أن منظومة الغسيل الكلوي مسجل بها 60 ألف مريض، وهى منظومة متكاملة، بجانب منظومة الطوارئ والخط الساخن في حالة الطوارئ

ولفت مدبولى، في تصريحات صحفية خلال زيارته لمحافظة الغربية، أن مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد، بمنطقة سبرباي بمركز طنطا، واحدة من أضخم المشروعات الطبية بتكلفة مليار جنيه، مشيدا بالأطقم الطبية ورسالتهم المقدسة في الدولة وموجها التحية لجميع الأطقم الطبية.

وأوضح أن جولته اليوم بمحافظة الغربية، ركزت على ملفات الصحة والتأكيد على اهتمام الدولة بقطاع الصحة، متابعا أن هناك تطور كبير في المنظومة الصحية.

وتابع في تصريحات خلال جولته التفقدية بمحافظة الغربية، أن المحافظة بها 43 مستشفي، تضم أكثر من 7 آلاف سرير.