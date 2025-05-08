شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة تسير على الطريق الصحيح فى ظل تحديات كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إن الدولة تسير على الطريق الصحيح في ظل تحديات كثيرة ولكن قطاع الصحة في مقدمة الأولويات.

ولفت في تصريحات صحفية خلال زيارته لمحافظة الغربية ، أن مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد، بمنطقة سبرباي بمركز طنطا، واحدة من أضخم المشروعات الطبية بتكلفة مليار جنيه، مشيدا بالأطقم الطبية ورسالتهم المقدسة في الدولة وموجها التحية لجميع الأطقم الطبية.

وأوضح أن جولته اليوم بمحافظة الغربية ، ركزت على ملفات الصحة والتأكيد على اهتمام الدولة بقطاع الصحة ، متابعا أن هناك تطور كبير في المنظومة الصحية.

وتابع في تصريحات خلال جولته التفقدية بمحافظة الغربية ، أن المحافظة بها 43 مستشفي ، وبهم أكثر من 7 آلاف سرير.