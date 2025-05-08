شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: انجاز 680 بئرا محفورا لتحويل 10 آلاف فدان إلى مساحات خضراء خصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج إن منصات الحفر الصينية تعمل على بعد 1300 كيلومترا جنوب القاهرة، لإحياء الأرض الخامدة حيث تتعاون ست فرق حفر من شركة سينومان مصر مع أكثر من 130 خبيرًا صينيًا ومصريًا لزراعة سنابل القمح الذهبية فى الصحراء الكبرى عبر حفر آبار تصل أعماقها إلى 450 مترًا .

وأضاف في تغريدة له علي موقع توتير ( اكس ) اليوم أنه تم إنجاز 63 "بئرًا " خلال أقل من عام مشيرا إلي مساهمة مجموعة من 680 بئرًا محفورا على مدى 8 أعوام في تحويل 10 آلاف فدان من الأراضي الصحراوية إلى مساحات خضراء خصبة.

وأكد أن ما ينهض من رمال هذه المبادرة ليس الينابيع المتدفقة وحقول القمح فحسب، بل هي أواصر الصداقة المتجذرة بين القارتين..مضيفا أنه لا يزال العمال الصينيون والمصريون حتى اليوم ينسجون فصلاً جديدًا من طريق الحرير تحت شعار "تحويل الصحراء إلى جنة خضراء"، متحدين تحت سماء التعاون المشترك.