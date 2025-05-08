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رئيس الوزراء من محافظة الغربية: هناك تطور كبير فى المنظومة الصحية

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رئيس الوزراء من محافظة الغربية: هناك تطور كبير فى المنظومة الصحية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 08 مايو 2025 02:00 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إن جولته اليوم بمحافظة الغربية، ركزت على ملفات الصحة والتأكيد على اهتمام الدولة بقطاع الصحة، متابعا أن هناك تطور كبير في المنظومة الصحية.

وتابع في تصريحات خلال جولته التفقدية بمحافظة الغربية ، أن المحافظة بها 43 مستشفي، وبهم أكثر من 7 آلاف سرير.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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