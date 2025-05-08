شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء من محافظة الغربية: هناك تطور كبير فى المنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إن جولته اليوم بمحافظة الغربية، ركزت على ملفات الصحة والتأكيد على اهتمام الدولة بقطاع الصحة، متابعا أن هناك تطور كبير في المنظومة الصحية.

وتابع في تصريحات خلال جولته التفقدية بمحافظة الغربية ، أن المحافظة بها 43 مستشفي، وبهم أكثر من 7 آلاف سرير.